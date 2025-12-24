Tráfico colapsa en Lima norte a horas de celebrarse la Nochebuena

A pocas horas de celebrarse la Nochebuena, el tráfico vehicular comenzó a intensificarse en diversos puntos de Lima Metropolitana, especialmente en Lima norte, donde el tránsito se volvió lento y congestionado en el sentido sur a norte, generando demoras y malestar entre conductores y pasajeros.

Uno de los puntos más críticos se registra en la zona de MegaPlaza, donde una gran cantidad de vehículos de transporte público y particulares avanza a paso lento debido al alto flujo de personas que realizan compras de última hora en centros comerciales o se desplazan desde sus centros de trabajo, principalmente desde el centro de Lima hacia distritos del norte de la capital.

La situación contrasta con el trayecto norte a sur, donde los vehículos aún logran circular con relativa normalidad. No obstante, el congestionamiento en el sentido contrario viene complicando a cientos de ciudadanos que intentan llegar a sus hogares antes del inicio de las celebraciones navideñas.

ZONAS CRÍTICAS POR ALTA AFLUENCIA COMERCIAL

El panorama no es nuevo para los vecinos de Lima norte. Sectores como Habich registran tráfico pesado durante gran parte del día, situación que se agrava en fechas festivas por la alta afluencia a centros comerciales como Plaza Norte y MegaPlaza, considerados polos de alta concentración vehicular y peatonal.

Este incremento del tránsito en vísperas de Navidad vuelve a poner en evidencia los problemas de congestión vehicular en Lima norte, donde las horas punta se extienden y afectan el desplazamiento de miles de personas que buscan llegar a tiempo para compartir la Nochebuena en familia.

(canal n)