Uso de pirotécnicos durante Nochebuena elevarían contaminación en Lima norte y este

La celebración de la Navidad en Lima Metropolitana podría traer nuevamente un serio impacto ambiental. Especialistas advierten que el uso masivo de pirotécnicos durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre podría agravar la contaminación del aire, especialmente en distritos de Lima norte y Lima este, zonas que ya registraron altos niveles de polución en años anteriores.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), para la Navidad de 2025 se prevén condiciones atmosféricas desfavorables para la dispersión de contaminantes. La baja velocidad del viento y la mayor estabilidad de la atmósfera limitarían la renovación del aire, lo que facilitaría la acumulación de partículas nocivas si se repite el uso intensivo de fuegos artificiales.

El organismo técnico alertó que esta situación representa un riesgo directo para la salud, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, debido a la elevada concentración de material particulado fino PM2.5, uno de los contaminantes más peligrosos por su capacidad de ingresar al sistema respiratorio.

ANTECEDENTES DE CONTAMINACIÓN EN LIMA NORTE Y ESTE

La preocupación no es nueva. Durante la Navidad de 2024, el Senamhi reportó un deterioro significativo de la calidad del aire, principalmente en distritos como Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. En el primer caso, las mediciones mostraron un aumento del 23 %, alcanzando los 99.0 µg/m³, mientras que en San Juan de Lurigancho se registró un incremento del 18 %, con 80.7 µg/m³ de PM2.5.

Los datos fueron obtenidos por la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA), que evaluó distritos como San Martín de Porres, Santa Anita, Villa María del Triunfo y Campo de Marte, entre las 22:00 del 24 y las 06:00 del 25 de diciembre. Los picos más altos se concentraron entre la 01:00 y 03:00 horas, coincidiendo con el mayor uso de pirotécnicos.

Ante este escenario, el Senamhi exhortó a la ciudadanía a celebrar responsablemente, reduciendo el uso de fuegos artificiales y adoptando prácticas que ayuden a proteger la salud pública y a preservar la calidad del aire, en una ciudad donde cada Navidad deja huella en los registros ambientales.