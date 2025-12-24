Miss Arequipa 2025 denuncia agresión física por parte de su expareja: "Me repetía que me quitaría la vida"

A través de sus redes sociales, Lidia Barbachan, la Miss Arequipa 2025, realizó una denuncia pública y acusó de maltrato físico y psicológico por parte de su expareja, quien responde al nombre de Erick Gutiérrez.

Mediante un video, la joven precisó que el ataque se dio el pasado 17 de diciembre a las 8:00 am en el departamento del agresor. La joven explicó que no es la primera vez que es víctima de violencia por parte de Gutiérrez y precisó que logró salir del lugar gracias a la intervención de sus padres y de la policía.

"Esta no es la primera vez que he sido agredida. Tiempo atrás recibí amenazas, maltrato psicológico y físico, por eso es que hasta el día de hoy nunca hablé. Esta persona no solo lanzaba amenazas contra mí también contra mi familia y contra mi círculo, por eso es que tuve mucho miedo y no hablé", dijo.

AMENAZA DE MUERTE

En su testimonio, la reina de belleza añadió que su expareja la amenazó de muerte con un cuchillo en mano, todo esto en presencia de los padres de Gutiérrez, quienes no habrían hecho nada para detenerlo.

"Todo esto en presencia de su madre y su padre que no hicieron nada por defenderme. También hubo un momento en el que ingresó a la habitación con un cuchillo y repetía que me quitaría la vida. Cuando intentaba pedir auxilio, los golpes eran más intensos", añadió.

CHANTAJES

En otro momento, Barbachan explicó que tuvo una relación de 1 año con Gutiérrez, la cuál inició en el 2023, y en más de una ocasión trató de separarse, pero su agresor la amenazaba con difundir vídeos íntimos de ambos.