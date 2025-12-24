Patricia Benavides sorprende con vestido Gucci en evento navideño del Ministerio Público

En medio de las actividades por Navidad, una celebración interna del Ministerio Público terminó siendo viral en redes sociales, luego de que la fiscal suprema Patricia Benavides Vargas apareciera luciendo un vestido de la marca italiana Gucci, detalle que no pasó desapercibido para los usuarios.

El evento se realizó con la participación de fiscales y trabajadores del órgano de justicia, y contó con la presencia de fiscales supremos, entre ellos el fiscal interino Tomás Aladino Gálvez, así como Zoraida Ávalos y la propia Patricia Benavides. La actividad formó parte de las celebraciones institucionales de fin de año y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Ministerio Público.

Sin embargo, más allá del carácter festivo, la atención se centró en el vestido Gucci que vistió Benavides durante la ceremonia. La prenda generó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde miles de internautas cuestionaron la elección del atuendo.

REACCIONES EN REDES POR EL ATUENDO DE LA FISCAL SUPREMA

Usuarios reaccionaron al look con comentarios irónicos y críticos, comparándolo con “papel de regalo” y utilizando calificativos como “huachafaría” y “¡angurrienta!”. En redes sociales, los internautas cuestionaron el atuendo de la fiscal suprema, al asociarlo con lujo y ostentación en un contexto institucional.

Durante la celebración navideña también se realizó la entrega de regalos y sorteos entre los trabajadores del Ministerio Público, en una actividad que se prolongó por cerca de dos horas, mientras el debate por el vestido Gucci de Patricia Benavides continuaba generando reacciones en redes.