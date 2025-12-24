Martín Vizcarra hizo chocolatada navideña frente al penal de Barbadillo

La mañana de hoy miércoles 24 de diciembre, en vísperas de la Navidad, el expresidente Martín Vizcarra volvió a ser protagonista de una actividad pública desde el penal de Barbadillo, en Ate, donde permanece recluido, al organizar una chocolatada navideña que congregó a militantes y simpatizantes de su partido Perú Primero en los exteriores del establecimiento penitenciario.

Desde poco antes del mediodía, decenas de personas se apostaron frente al penal para repartir chocolate a niños de la zona. Durante la jornada se escucharon arengas, consignas de respaldo al exmandatario y críticas a su situación judicial, mientras más asistentes se sumaban conforme avanzaban las horas.

El evento navideño contó con la prescencia de Mario Vizcarra, hermano del exjefe de Estado y candidato presidencial por Perú Primero para las próximas elecciones. Junto a él participaron también militantes del partido y algunos candidatos al Congreso.

MARIO VIZCARRA DEFIENDE A SU HERMANO

Antes de ingresar al penal para reunirse con Martín Vizcarra, Mario Vizcarra tomó la palabra desde un estrado instalado frente al recinto penitenciario, donde destacó que el expresidente se encuentra, según afirmó, privado de su libertad de manera injusta, por haberse enfrentado a mafias y estructuras corruptas.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la colocación de una gigantografía a tamaño real de Martín Vizcarra, ubicada en el escenario principal, desde donde su hermano agradeció el respaldo de los asistentes y lamentó que el exmandatario no pudiera compartir la tradicional cena navideña.