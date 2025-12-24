Gobierno implementaría estación para facilitar trasbordo de pasajeros en Líneas 1 y 2 del Metro de Lima

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), coordinan la implementación de una estación que permitirá la conexión directa entre las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima.

Dicha infraestructura facilitará que "los pasajeros no salgan del sistema y puedan pasar a abordar una línea u otra en una misma estación". La medida busca optimizar la interconexión entre la Línea 1 (aérea) y la Línea 2 (subterránea).

Planes de inversión y solución de problemas

El director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, afirmó que el Perú cuenta con múltiples planes de inversión que deben ejecutarse para mejorar la infraestructura nacional y la calidad de vida.

Del Carpio reconoció en diálogo con RPP Noticias, que "es innegable que hubieron proyectos descoordinados", pero señaló que la agencia trabaja actualmente en solucionar esos problemas mediante una mejor articulación.

Adjudicación de proyecto Choquequirao

Por otra parte, destacó el proyecto Choquequirao, que será adjudicado próximamente y genera alta expectativa a nivel nacional e internacional. La agencia enfoca sus esfuerzos en materializar inversiones ya planificadas que respondan a las necesidades de movilidad y desarrollo del país.