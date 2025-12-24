Navidad en alerta: Senamhi advierte aire tóxico en Lima por pirotécnicos y clima desfavorable

La celebración de la Navidad podría venir acompañada de un riesgo invisible. Las autoridades meteorológicas alertan que la combinación de fuegos artificiales y baja dispersión del aire pondría en peligro la salud de miles de limeños.

El Senamhi emitió una alerta roja por calidad del aire para este 25 de diciembre, al advertir que Lima Metropolitana podría alcanzar niveles insalubres de contaminación, especialmente tras las celebraciones nocturnas de Navidad. Según el organismo técnico, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares serían los más afectados por la acumulación de partículas finas PM2.5, asociadas principalmente al uso de pirotécnicos.

DISTRITOS DE LIMA CON MAYOR RIESGO DE CONTAMINACIÓN

De acuerdo con el pronóstico numérico de calidad del aire del Senamhi, los sectores norte, este y sur de Lima concentrarían los mayores niveles de contaminantes. En las zonas identificadas con color rojo, que indica un estado insalubre, destacan San Juan de Lurigancho y Comas, donde las concentraciones de PM2.5 podrían superar los 55.5 µg/m³, umbral considerado riesgoso para la salud.

En tanto, el color naranja, que señala condiciones insalubres para grupos sensibles, se extiende por amplias áreas de Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, El Agustino, Ate, Santa Anita y San Luis. Por su parte, distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco, Jesús María, Lince, Pueblo Libre y La Molina figuran en amarillo, con calidad del aire moderada, mientras que zonas costeras como Ancón, Santa Rosa, Punta Hermosa y San Bartolo aparecen en verde, con mejores condiciones.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

El Senamhi explicó que para la Navidad 2025 se prevé una disminución de la velocidad del viento y mayor estabilidad atmosférica, factores que limitarán la dispersión de contaminantes en Lima. Este escenario recuerda lo ocurrido en la Navidad de 2024, cuando se registraron picos elevados de PM2.5 durante la madrugada del 25 de diciembre, coincidiendo con el mayor uso de fuegos artificiales.

Datos de la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) revelan que, entre las 22:00 del 24 y las 06:00 del 25 de diciembre de 2024, estaciones como Puente Piedra alcanzaron valores de 99.0 µg/m³, un incremento del 23% respecto al año anterior, mientras que San Juan de Lurigancho registró 80.7 µg/m³, con un aumento del 18%. Los picos se concentraron entre la 01:00 y 03:00 horas, reforzando la advertencia del Senamhi para celebrar con responsabilidad y reducir el uso de pirotécnicos ante un nuevo episodio crítico de contaminación en Lima Metropolitana.