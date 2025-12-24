Mininter en contra de que Noche Crema y Noche Blanquiazul se jueguen el mismo día

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, expresó su oposición a que la Noche Crema de Universitario de Deportes y la Noche Blanquiazul de Alianza Lima se disputen de manera simultánea el próximo 24 de enero de 2026.

En declaraciones a RPP Noticias, el titular del Mininter consideró que esta situación representa un riesgo para el control del orden y la seguridad ciudadana, anunciando que su sector convocará a ambas instituciones para evaluar alternativas.

"Se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar", declaró Tiburcio, agregando que "tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos".

Próxima reunión

Tiburcio Orbezo precisó que la dicha reunión se realizará en los próximos días para coordinar un nuevo calendario que permita realizar ambos eventos deportivos con las garantías de seguridad respectivas.

Programación de partidos amistosos

Universitario de Deportes enfrentaría a la Universidad de Chile en su tradicional Noche Crema, evento donde según el administrador Franco Velazco tendrán como artista invitado a una figura de talla internacional. Por su parte, Alianza Lima se mediría con el Inter Miami de Lionel Messi en su Noche Blanquiazul, encuentro para el cual la institución victoriana había informado hace unos días la venta de 7 mil entradas.