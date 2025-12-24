Metropolitano, Metro de Lima y Corredores: estos son los horarios de atención para el 24 y 25 de diciembre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público masivo funcionarán durante los días feriados y no laborables de fin de año con algunos cambios de horario.

Este miércoles 24 de diciembre, los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 del Metropolitano iniciarán operaciones desde el mediodía, mientras los demás servicios regulares, expresos y alimentadores mantendrán sus horarios habituales. Los servicios regulares A, B y C de 5:00 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p. m.

Horarios para el 25 de diciembre

Durante el feriado del 25 de diciembre, el transporte regular operará de 4:30 a.m. a 12:00 a.m., los taxis autorizados funcionarán las 24 horas, y los corredores complementarios atenderán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. La Línea 1 del Metro de Lima operará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. con frecuencia de 7.5 a 15 minutos, y la Línea 2 mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. El Metropolitano en sus rutas A, B y C, así como el AeroDirecto funcionarán en su horario habitual.

Servicios del 26 al 28 de diciembre

Para el viernes 26 de diciembre -declarado no laborable para el sector público- así como para el sábado 27 y domingo 28 de diciembre, todos los servicios de transporte público funcionarán con normalidad según sus horarios regulares de fin de semana. La ATU recomienda a los usuarios informarse a través de sus canales oficiales para mantenerse al tanto de cualquier actualización en los servicios durante este periodo.

Información en página oficial de la ATU

Cabe resaltar, que los usuarios pueden planificar sus desplazamientos consultando las especificaciones por tipo de servicio y corredor publicadas en la página oficial de la autoridad de transporte metropolitano.