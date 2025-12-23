Compras navideñas inteligentes: cómo encontrar las mejores ofertas y evitar gastos innecesarios

NOTA DE PRENSA

Quedan solo 1 día para Navidad y todavía es posible aprovechar las mejores ofertas sin gastar de más. Katherine Lazo, especialista en análisis de datos y creadora del proyecto Datazo, comparte cinco consejos para cerrar tus compras de manera estratégica y efectiva:

1. Revisa el precio real del producto

“No te dejes engañar por descuentos llamativos”, advierte Lazo. Muchas veces, los precios se elevan temporalmente antes de aplicar el descuento, dando la impresión de ahorro cuando en realidad no lo hay. La recomendación es comparar con el historial de precios del producto o revisar otras tiendas. Así te aseguras de que el descuento sea verdadero y tu inversión realmente valga la pena.

2. Aprovecha alertas y comparadores de última hora

Hoy existen herramientas digitales que permiten comparar precios en tiempo real entre distintas tiendas y recibir alertas cuando bajan los productos que buscas. Según Lazo, “en estas fechas, configurar alertas puede ayudarte a encontrar ofertas de último minuto y ahorrar tiempo recorriendo tiendas físicas, que suelen estar saturadas”.

3. Prioriza beneficios adicionales

No todo es el precio. Envios gratuitos, cuotas sin intereses, regalos adicionales o programas de fidelización pueden representar un ahorro real mayor que un descuento nominal. “Revisa bien las condiciones de la promoción. A veces un beneficio extra compensa mucho más que un 10% de descuento”, explica la experta.

4. Compra digital y recoge en tienda

La opción de comprar en línea y recoger en tienda es ideal para garantizar disponibilidad y evitar largas filas. Además, muchas tiendas aplican promociones exclusivas para compras online que no siempre están disponibles en el local. Lazo señala: “Esta estrategia te asegura conseguir el producto deseado y al mismo tiempo aprovechar los últimos descuentos digitales”.

5. Mantén el presupuesto firme

En la urgencia de los últimos días, es fácil gastar de más o comprar regalos impulsivos. Katherine Lazo recomienda establecer un presupuesto claro y priorizar qué regalos son más importantes para cada persona. “Saber exactamente cuánto puedes gastar y a quién quieres sorprender te ayuda a evitar arrepentimientos y mantiene tus finanzas bajo control”, concluye.

Con estos consejos, los consumidores pueden cerrar sus compras navideñas inteligentes, rápidas y sin estrés, maximizando cada oferta real y evitando gastos innecesarios.