El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido del Ministerio Público para imponer un impedimento de salida del país contra Dina Boluarte Zegarra, investigada por presunto lavado de activos agravado. La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó que no existen elementos suficientes para restringir su derecho al libre tránsito y ratificó la decisión que permite a la exmandataria viajar al extranjero mientras continúan las diligencias preliminares.

La resolución judicial declaró infundado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y respaldó lo resuelto previamente por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Según el tribunal, el requerimiento fiscal no cumplió con los presupuestos legales exigidos para dictar una medida tan gravosa, como el riesgo concreto de fuga o la necesidad indispensable de la presencia física de la investigada.

En su análisis, la Sala determinó que los elementos presentados por el Ministerio Público solo alcanzan el nivel de sospecha simple, estándar insuficiente para imponer un impedimento de salida del país. El fallo precisa que no se acreditó un vínculo directo entre los depósitos bancarios observados y actividades criminales previas, por lo que la investigación puede continuar sin afectar derechos fundamentales.

TRIBUNAL DESCARTA PELIGRO DE FUGA

El tribunal también descartó la existencia de un peligro real de fuga, al considerar que los argumentos fiscales se basaron en supuestos no demostrados. Indicó que viajes anteriores, situación económica o eventuales vínculos en el extranjero no constituyen, por sí solos, un riesgo concreto, más aún cuando la investigada ha cumplido con las citaciones y mantiene un comportamiento procesal adecuado.

Finalmente, la Quinta Sala Penal calificó como desproporcionado el pedido fiscal de impedimento por 36 meses, al señalar que la investigación preliminar se encuentra próxima a concluir y que la duración solicitada no guarda relación con las diligencias pendientes. Con esta decisión, quedó firme que Dina Boluarte puede salir del país mientras el proceso sigue su curso en el Ministerio Público.