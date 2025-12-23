Tos ferina en Loreto: madres indígenas denuncian más de 50 niños fallecidos

Madres indígenas del pueblo Urarinas protestaron en Iquitos para exigir la declaratoria de emergencia sanitaria en la cuenca del río Chambira, en la región Loreto, ante un brote de tos ferina que ha causado la muerte de decenas de niños. La manifestación se realizó frente al Gobierno Regional de Loreto, donde denunciaron la falta de atención médica oportuna y la ausencia de una respuesta efectiva del Ministerio de Salud.

Según las comunidades nativas del distrito de Urarinas, al menos 52 niños han fallecido en los últimos meses a causa de esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa. Las muertes, aseguran, ocurrieron en zonas sin puestos de salud equipados, sin personal médico permanente y sin acceso a medicamentos básicos, lo que agrava la situación sanitaria en una de las áreas más alejadas de la Amazonía peruana.

Las madres relataron que muchos menores murieron sin recibir atención debido a las largas distancias, la falta de transporte de emergencia y las dificultades geográficas propias de la zona, actualmente afectada por la vaciante de los ríos. “Nuestros hijos se están muriendo lejos de todo”, expresaron indignadas.

ABANDONADOS POR EL ESTADO

Las manifestantes dieron un plazo de tres días a las autoridades regionales y nacionales para declarar la emergencia sanitaria en toda la cuenca del río Chambira. Teddy Hacho, asesor de estas organizaciones, cuestionó duramente la respuesta del Estado y reveló que solo se habrían destinado S/ 150 mil para atender a unas 8 mil familias, monto que consideró insuficiente para enfrentar un brote de esta magnitud.

Los dirigentes indígenas también denunciaron que, pese a haber enviado alertas, videos y reportes desde hace más de una semana, no se han desplegado acciones concretas. Por ello, exigieron la activación de vuelos de acción cívica para trasladar brigadas médicas y medicinas a las zonas altas del Chambira, donde las embarcaciones no logran llegar, mientras el brote de tos ferina continúa avanzando y cobrando vidas infantiles.