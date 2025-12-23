ATENCIÓN: Claves para mantener una alimentación saludable en la temporada navideña

La época navideña a menudo trae consigo un incremento en el consumo de alimentos típicos ultraprocesados, como galletas decoradas, panetón y chocolates, y un desbalance nutricional por el desplazamiento de frutas y verduras en la dieta. ‘’Además, el aumento en la ingesta de alcohol y el estrés de fin de año exacerban la búsqueda de alimentos calóricos y menos nutritivos’’, añade Pierina Arbulú, especialista en Nutrición para Estar Bien de RIMAC.

En un esfuerzo por promover el bienestar integral durante las festividades de fin de año, donde las costumbres y la abundancia de alimentos pueden desafiar los hábitos saludables, la aseguradora comparte una guía con estrategias conscientes para disfrutar la temporada sin comprometer la salud física y metabólica:

Los peligros ocultos de los excesos navideños

Los excesos alimenticios en esta temporada pueden tener consecuencias inmediatas y a largo plazo.

A corto plazo, los síntomas comunes incluyen:

- Empacho, hinchazón y malestar general por el consumo de grandes porciones o la mezcla de alimentos calóricamente densos.

- Indigestión por preparaciones ricas en grasa o condimentos, especialmente en la noche.

Sentimientos de culpa y malestar por comer en exceso.

- Deshidratación y resaca debido al efecto diurético del consumo excesivo de alcohol.

Si los hábitos se desequilibran de forma recurrente, el impacto puede ser más grave, incluyendo:

- Aumento progresivo de peso, lo que eleva el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

- Resistencia a la insulina, producto del exceso de azúcares y carbohidratos refinados.

- Dislipidemias, como niveles elevados de colesterol y triglicéridos.

¿Cómo disfrutar de una alimentación saludable en fiestas navideñas?

"La Navidad es una época para incluir el disfrute y llenarse de buenos momentos. En estos días podemos comer despacio prestando atención a la saciedad, y acompañar nuestros platos con ensaladas frescas y alimentos ligeros," recomienda la Especialista en Nutrición. Así, aconseja:

- Planificación diaria: Organizar un menú semanal y compras con anticipación asegura comidas balanceadas. Al comer fuera, se debe optar por opciones equilibradas con proteínas y vegetales.

- Anticipación en reuniones: Cenar algo ligero en casa antes de salir previene llegar con mucha hambre. Es crucial moderar el consumo de alcohol, alternándolo con agua pura.

- Hidratación y movimiento: Tomar agua constantemente, priorizando aguas saborizadas naturales, en lugar de bebidas azucaradas o alcohólicas, es esencial. Además, se debe mantener la actividad física, aprovechando para caminar después de las comidas o realizar algún deporte.

“Más allá de la comida, lo verdaderamente importante es el tiempo que compartimos y el reencuentro con quienes queremos. La mesa une, pero son las conversaciones, las risas y la compañía de la familia las que dan sentido a estos momentos”, concluye Pierina Arbulú.