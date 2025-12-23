Escolar a José Jerí: “Es sorprendente que la tasa de embarazo adolescente se haya incrementado”

En una actividad oficial realizada por José Jerí en Palacio de Gobierno en el marco del encuentro de Jóvenes Líderes y Agentes Estudiantiles de Lima Metropolitana 2025-2026, un escolar le hizo una increíble revelación al presidente.

Durante su participación, el estudiante le reveló al mandatario que en los planteles educativos de la capital existe una falta de enseñanza sobre temas de educación sexual, por lo que ha tenido conocimiento de compañeros cercanos contagiados con enfermedades de transmisión sexual (ETS).

"Es sorprendente cómo en este país la tasa de embarazo adolescente ha ido incrementando. He visto niñas de 16 años con 8 meses de embarazo (...) He hablado con profesores y mencionan que el mejor resultado es el embarazo, porque acá todos sabemos que las ETS existen. He descubierto a niños de 14 con infecciones sexuales", comentó.

NADIE GUÍA A LOS JÓVENES

De acuerdo al escolar, actualmente los estudiantes no reciben ningún tipo de orientación sobre la vida sexual, por lo que se registran este tipo de casos. “Muchos jóvenes tienen relaciones poco protegidas, por no decir nulas, y esto ha generado que estas ETS se expandan por el país. Es injusto vivir con esta realidad".