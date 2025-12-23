Enorme árbol cae y bloquea calle en Miraflores: vecinos de un edificio quedaron atrapados

Esta tarde, un árbol de grandes dimensiones se desplomó frente a un edificio ubicado en la cuadra 6 de la calle Colón, en el distrito de Miraflores, obstruyendo por completo el ingreso y salida de las cocheras de los residentes.

Según los sorprendidos e indignados vecinos, las raíces del árbol aparentemente habrían cedido por el paso de los años y la falta de un cuidado adecuado, por lo que exigen una respuesta inmediata al municipio por esta situación.

FIESTAS NAVIDEÑAS

También expresaron su incomodidad ya que el desplome ocurrió en una hora de alto tránsito vehicular en el sector y a pocas horas de las fiestas navideñas, pero agradecieron a Dios que no se registraran heridos ni fallecidos.

Una situación similar ocurrió el pasado 17 de diciembre, en la calle Madrid, un árbol colapsó y cayó sobre un auto en la que viajaban dos personas que resultaron ilesas, gracias a que unos cables amortiguaron la caída del tronco.