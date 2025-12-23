ATU implementará carril exclusivo para buses en la av. Abancay: viajes se reducirían hasta 15 minutos

La congestión en el Centro de Lima podría tener pronto un alivio. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de un carril exclusivo para buses de transporte público en la avenida Abancay, como parte del proyecto Red de Carril Bus, una medida que apunta a reducir significativamente los tiempos de desplazamiento diario.

REDISTRIBUCIÓN DE CARRILES

Según informó la ATU, el proyecto contempla la redistribución de los carriles en ambos sentidos de la avenida para destinar uno de uso exclusivo a los buses. Esta iniciativa responde a la alta congestión vehicular que caracteriza a esta zona del Cercado de Lima y busca priorizar el transporte público, considerando que un solo bus puede trasladar hasta 80 pasajeros, frente a los entre uno y cuatro que moviliza un automóvil particular.

La entidad señaló que el carril exclusivo estará debidamente identificado con una franja azul y señalización horizontal con la indicación “solo bus”, lo que permitirá a conductores y usuarios reconocer fácilmente la nueva disposición vial. “Es un paso clave para una ciudad más integrada, sostenible y eficiente”, destacó la ATU en su comunicado oficial.

IMPACTO EN TIEMPO DE VIAJE

La avenida Abancay tiene una extensión aproximada de dos kilómetros, equivalentes a unas 11 cuadras, tramo en el que se espera un impacto directo en la movilidad urbana. De acuerdo con las proyecciones técnicas del organismo, la Red de Carriles Bus permitiría reducir hasta en 15 minutos el tiempo total de recorrido por esta vía.

Además de acortar los tiempos de viaje, la medida busca mejorar la regularidad del servicio, disminuir los tiempos de espera y contribuir a una menor congestión vehicular, beneficiando a miles de usuarios que a diario se desplazan por uno de los ejes más transitados de la capital. El proyecto se enmarca dentro de las políticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para optimizar el sistema de transporte urbano en Lima y Callao.