Piden evitar uso ilegal del quirquincho andino en rituales de "limpia" y "buena suerte" por fin de año

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) alertó sobre el uso ilegal del quirquincho andino, una especie en peligro de extinción, en rituales de "limpia" y "buena suerte" en regiones del sur del Perú y Lima.

Según datos consolidados por la entidad, en los últimos dos años se intervinieron 10,113 especímenes de fauna silvestre en diversos estados, identificándose 2,319 especímenes específicamente en aduanas, aeropuertos, ferias y mercados donde se registra esta práctica.

Condiciones de maltrato y riesgos sanitarios

Víctor Vargas, especialista de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor, afirmó que "estos animales son mantenidos en condiciones deplorables, escondidos en baldes, cajas o carteras, sin agua ni alimento", lo que genera altos niveles de estrés y riesgo de muerte, además de incrementar el peligro de transmisión de enfermedades zoonóticas.

Iniciativa "Rituales sin crueldad" y sanciones

Frente a esta problemática, Serfor impulsa la campaña "Rituales sin crueldad" que promueve alternativas simbólicas que respeten la biodiversidad. La entidad recuerda que tener, usar o comercializar fauna silvestre constituye una infracción muy grave sancionable con multas desde 10 hasta 5,000 UIT, y configura el delito de depredación de flora y fauna silvestre con penas de hasta cinco años de prisión según el artículo 308-C del Código Penal.

La circulación de plumas, pieles, colmillos y artesanías elaboradas con fauna silvestre en mercados continúa alimentando el tráfico ilegal. Serfor exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso a través de Alerta SERFOR vía WhatsApp al 947 588 269, evitando participar en prácticas que ponen en riesgo especies categorizadas oficialmente como "En Peligro" de extinción.