Chofer del Metropolitano fallece al volante: bus choca contra poste en Chorrillos

El conductor sufrió una descompensación de salud mientras manejaba a la altura de la estación Escuela Militar. La ATU confirmó que no hubo pasajeros heridos y expresó sus condolencias a la familia.

Una tragedia ocurrió la mañana de este martes 23 de diciembre en plena ruta del Metropolitano. Roel Agustín Bastidas, conductor del servicio, perdió la vida de manera súbita mientras manejaba una unidad a la altura de la estación Escuela Militar, en el distrito de Chorrillos.

Según información preliminar, el chofer habría sufrido un paro cardiaco antes de que el bus impactara contra un poste de la zona. El Centro de Control de Operaciones de Chorrillos emitió la alerta poco antes de las nueve de la mañana, lo que permitió la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas del fallecimiento y las circunstancias del accidente.

Pronunciamiento de la ATU

Tras el hecho, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares y amigos del conductor.

“La ATU expresa sus condolencias a los familiares y amigos de Roel Agustín Bastidas, conductor del Metropolitano que sufrió una descompensación de salud y chocó contra un poste a la altura de la estación Escuela Militar, en el distrito de Chorrillos”, señaló la entidad.

Asimismo, precisó que se activaron de inmediato los protocolos de atención, con la presencia del Cuerpo General de Bomberos en el lugar. La ATU aclaró que no se registraron heridos entre los pasajeros y que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las causas médicas del deceso.