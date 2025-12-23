Socios de “El Monstruo” pensaban pagar su rescate con polladas: cada tarjeta costaba 100 soles

Según reveló un programa periodístico, tres días después de la captura de Erick Moreno, alias El monstruo, en Paraguay, ocurrido el último 24 de setiembre; los integrantes de su red criminal habrían organizado una pollada para recaudar fondos y pagar su rescate.

En la tarjeta, que tiene como fecha el último 27 de setiembre y se consigna una colaboración de 100 soles, se indica: “caída y mesa limpia”. Todo habría estado organizado por alias Pollero, identificado como Luis Gamarra, quien habría realizado la primera actividad.

Foto América TV

COBRO DE CUPOS

Este sujeto fue detenido en un operativo de la Diviac contra Los Injertos del Cono Norte, el último 22 de noviembre. Él era un mando principal de alias El monstruo, quien habría recibido la orden de mantener las extorsiones y el cobro de cupos, algo que cumplía a sangre y fuego.

Así, alias El monstruo habría operado bajo esta nueva modalidad para mantener el control de las extorsiones, ilícita actividad que se les complicó pues los operativos policiales les pisaban los talones, por lo que optaron por realizar polladas para recaudar fondos.