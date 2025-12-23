Petroperú: Elba Rojas Álvarez de Mares se convierte en la primera mujer en presidir su Directorio

Un cambio histórico se produjo en la cúpula de la principal empresa estatal del país. La Junta General de Accionistas de Petroperú designó a Elba Rojas Álvarez de Mares como nueva presidenta del Directorio, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el máximo cargo de gobierno corporativo de la petrolera.

DESIGNACIÓN OFICIAL

El nombramiento fue comunicado formalmente a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante un hecho de importancia. Según la información oficial, Rojas Álvarez de Mares —quien se desempeñaba como directora independiente desde el 15 de noviembre de 2025— asumirá funciones como presidenta del Directorio a partir del 23 de diciembre de 2025. Ingeniera de profesión, cuenta con experiencia en el sector energético y fue gerente general interina de Distriluz en 2008, grupo que integra a Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro.

En paralelo, la Junta acordó dar por concluida la gestión de Luis Alberto Canales Gálvez como presidente del Directorio, siendo el 22 de diciembre de 2025 su último día en el cargo. No obstante, Canales continuará vinculado a la empresa estatal como director independiente, manteniendo presencia en la mesa directiva.

Con esta decisión, el Directorio de Petroperú queda conformado, además, por Luis Alberto Camino Quinde, en calidad de director representante suplente de los trabajadores, así como por Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez y Néstor Reynaldo Herrera Guerrero, representantes de los trabajadores. El nuevo liderazgo de Rojas Álvarez de Mares se instala así en un contexto clave para la gestión y estabilidad de la petrolera estatal.