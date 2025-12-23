MEF transfiere S/ 21 millones para financiar gastos asociados a la lucha contra el crimen organizado

Para financiar y reforzar la lucha contra la delincuencia, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió 21 millones 325,612 soles al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La importante asignación económica fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 315-2025-EF. La medida fue aprobada como parte del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.

CRIMEN ORGANIZADO

como se recuerda, a inicios de noviembre, el MEF también autorizó la transferencia de S/ 48 millones a favor del Ministerio Público, con el propósito de fortalecer la lucha contra el alarmante avance del crimen organizado en todo el país.

Los recursos permitirán financiar diligencias, desplazamientos de fiscales y acciones periciales vinculadas a la investigación y sanción del crimen organizado. También permitirá realizar labores esenciales como la participación en audiencias.