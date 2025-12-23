Premier Álvarez anuncia nueva medida para enfrentar delitos de extorsión, sicariato y secuestro

En entrevista con Andina, el premier Ernesto Álvarez anunció la creación de un subsistema similar al de la flagrancia, que articule a la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía, y permita una respuesta rápida ante casos de extorsión, sicariato y secuestro.

“Se trata de establecer un subsistema, medida que implementaremos respaldados por las facultades delegadas por el Congreso, que involucre estos delitos y comprometa a las instituciones de la administración de justicia. Confiamos en que en los próximos meses se produzcan resultados positivos”, indicó.

INTELIGENCIA POLICIAL

Asimismo, Álvarez Miranda resaltó la acción articulada del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la inteligencia policial, que ha permitido contrarrestar de manera contundente el accionar de bandas dedicadas a la extorsión en distintos puntos del país.

“Inteligencia policial identificó que, en muchos casos, no se trata de bandas organizadas, sino de personas que buscan obtener dinero fácil extorsionando a gente de su entorno. Frente a ello, es necesario castigar lo antes posible, con fiscales y jueces comprometidos, a través de un sistema rápido y expeditivo”, sostuvo.