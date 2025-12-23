Puente Piedra: transportistas denuncian cobro diario de cupos y ausencia de seguridad municipal

Un conductor de mototaxi de la empresa ATTUP fue baleado por presuntos sicarios cuando trasladaba pasajeros por el jirón Huancayo, en el distrito de Puente Piedra. Según imágenes de cámaras de seguridad, el ataque se produjo cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la unidad en plena vía pública, generando pánico entre los transeúntes y pasajeros que se encontraban en la zona.

De acuerdo con testigos, el chofer recibió un impacto de bala en la pierna y fue auxiliado de inmediato por vecinos, quienes solicitaron una ambulancia para trasladarlo al hospital de Puente Piedra, donde permanece bajo observación médica. En la mototaxi viajaban también una mujer y su esposo, quienes lograron huir ilesos, aunque visiblemente afectados por el violento ataque que pudo haber terminado en una tragedia mayor.

Horas después del atentado, vecinos reportaron el hallazgo de una motocicleta abandonada en las inmediaciones del lugar, la cual sería la misma utilizada por los atacantes. El vehículo quedó bajo custodia policial como parte de las investigaciones. Asimismo, mototaxistas, familiares y compañeros de la víctima realizaron un plantón en la avenida Santa Rosa, lo que ocasionó congestión vehicular en la zona.

DENUNCIAN EXTORSIONES

Durante la protesta, los transportistas denunciaron ser víctimas constantes de extorsión, señalando que les exigen pagos diarios y montos que pueden llegar hasta los 50 mil soles. Además, cuestionaron la falta de seguridad pese a la existencia de una caseta de vigilancia municipal sin personal permanente. Vecinos, aunque afectados por el tráfico, respaldaron la medida y señalaron que la inseguridad continúa en aumento, evidenciando que, a puertas del cierre del 2025, las estrategias del Gobierno para combatir la extorsión no estarían dando resultados.