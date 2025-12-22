Cuidado con la cena navideña: los excesos pueden afectar el estómago y el hígado sin dar señales

Las celebraciones por Navidad suelen estar marcadas por cenas abundantes, alto consumo de alcohol y alimentos ricos en grasas y azúcares que, aunque se consideran parte de la tradición, pueden desencadenar problemas digestivos y hepáticos silenciosos. Especialistas advierten que estas prácticas repetidas durante varios días elevan el riesgo de enfermedades como gastritis, reflujo y, especialmente, hígado graso, una afección que avanza sin síntomas evidentes.

El médico gastroenterólogo Ismael García Lévano, del Hospital María Auxiliadora, explicó que el consumo excesivo de panetón, chocolates, bebidas alcohólicas y cenas copiosas genera una sobrecarga para el sistema digestivo. Esta combinación altera el funcionamiento del estómago, incrementa la producción de ácido gástrico y provoca molestias que suelen confundirse con simples indigestiones, cuando en realidad ya existe un daño progresivo.

“El hígado graso se ha convertido en una de las enfermedades más frecuentes en el país y su mayor riesgo es pasar desapercibido”, señaló el especialista, al precisar que en sus etapas iniciales no causa dolor ni síntomas claros. En muchos casos, la acumulación de grasa en el hígado se detecta de manera incidental durante una ecografía abdominal solicitada por otros motivos, cuando la función hepática ya se encuentra comprometida.

REFLUJO, ACIDEZ Y DIGESTIÓN LENTA: EFECTOS COMUNES DE LAS CENAS FESTIVAS

García Lévano indicó que las grasas, el azúcar y el alcohol enlentecen la digestión y favorecen el reflujo gastroesofágico al relajar el mecanismo natural que impide el retorno del ácido hacia el esófago. Esto puede generar ardor, dolor en el pecho y una sensación persistente de pesadez, sobre todo cuando las comidas se realizan en grandes cantidades y durante la noche.

Ante este escenario, el especialista recomendó optar por carnes magras como pollo o pavo sin piel, moderar las porciones de carbohidratos y priorizar grasas saludables durante las cenas navideñas, además de evitar comer en exceso antes de dormir. Advirtió también que la gastritis es una de las patologías más frecuentes en estas fechas y que síntomas como dolor intenso en la boca del estómago, dificultad para tragar, sangrado digestivo o pérdida de peso requieren atención médica inmediata.

(rpp, gob.pe)