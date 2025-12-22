Navidad 2025: limeños gastarán en promedio 480 soles en regalos, según estudio

Un estudio de Global Research Marketing (GRM) en alianza con VPG Venta Profesional Group reveló que, pese a una mayor liquidez en el mercado por retiros de AFP, CTS y gratificaciones, el consumo en Navidad 2025 se mantendrá moderado, con más de la mitad de los limeños optando por gastar lo mismo que el año pasado.

Según la encuesta, el 53% de los limeños planea destinar un presupuesto similar al de la Navidad anterior, mientras que un 23% proyecta gastar más y un 13% considera que reducirá su gasto. En promedio, los consumidores comprarán regalos para tres personas y destinarán alrededor de S/480 exclusivamente para obsequios.

¿DÓNDE PASAR LA NAVIDAD?

En cuanto a las celebraciones, el 74% pasará la Navidad en casa con su familia, el 24% lo hará en viviendas de familiares o amigos, mientras que un porcentaje menor optará por restaurantes, salidas fuera de casa o viajes. Estas cifras confirman que la festividad sigue teniendo un fuerte componente familiar, lo que influye directamente en las decisiones de compra y en la priorización del gasto.

El estudio también muestra que, aunque diciembre es un mes clave para el comercio —con negocios que incluso pueden duplicar sus ventas frente a un mes regular—, los consumidores limeños comparan más precios y buscan ofertas antes de concretar sus compras.

Respecto a Año Nuevo, el 37% celebrará en reuniones con amigos y familiares, cinco puntos más que el año pasado, mientras que disminuye notablemente la preferencia por viajar o pasar la fecha en la playa.

(el comercio)