Senamhi revela que la temperatura en Lima llegaría hasta los 32°C durante el verano 2026

Luego de haberse iniciado oficialmente el verano el último domingo 21 de diciembre, los ciudadanos vienen experimentando altas temperaturas en las calles de Lima, por lo que Senamhi decidió pronunciarse al respecto del clima.

Durante una entrevista en Exitosa, el meteorólogo de la entidad, Nelson Quispe, reveló que el termómetro en la capital podría superar los 30°C en las próximas semanas, invocando así a la población a tomar las medidas necesarias.

“Las temperaturas podrían llegar a los 32 °C en la costa de Lima, eso es cierto, incluso podría haber picos más altos de los 32 uno que otro día, especialmente en los distritos al este de la capital. Usualmente, culminando febrero e inicios de marzo es donde se registran los picos máximos; no se descarta esa posibilidad", mencionó.

HORARIOS PARA NO EXPONERSE A LOS RAYOS SOLARES

Como cada año, Senamhi compartió una serie de recomendaciones a los ciudadanos para no tener ningún tipo de problema en su salud. Desde la institución pidieron a las personas no exponerse a los rayos solares en el horario de 10:00 a.m. a las 2:00 p.m.