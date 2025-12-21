Minsa desplegará 28 ambulancias en puntos estratégicos de Lima por celebraciones de Navidad y Año Nuevo

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), desplegará un operativo especial durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Se dispondrán 28 ambulancias en puntos estratégicos de Lima Metropolitana para garantizar una respuesta rápida ante emergencias médicas.

El operativo contará con la participación de más de 400 profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos, conductores y operadores, quienes trabajarán de manera ininterrumpida durante 24 horas.

Emergencias frecuentes y línea de atención

El Minsa informa que, durante estas fechas, los incidentes más frecuentes suelen ser atragantamientos, quemaduras por el uso de pirotécnicos y caídas. Por ello, el SAMU exhorta a la ciudadanía a comunicarse inmediatamente con la Línea 106, un servicio gratuito disponible desde cualquier teléfono y operativo las 24 horas del día.

El personal está capacitado para atender una amplia variedad de emergencias, incluyendo dificultad respiratoria, dolor torácico, parálisis corporal, convulsiones, intoxicaciones, accidentes de tránsito, quemaduras, traumatismos y emergencias obstétricas.

Cifras del año pasado

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de 2024, la Línea 106 recibió más de 1200 llamadas por emergencias. Para este año, el objetivo es reducir significativamente esta cifra promoviendo mayor prevención y uso responsable de los servicios. Asimismo, se advierte que durante el mes de diciembre se registra un incremento superior a las 2 mil llamadas por emergencias, lo que refuerza el llamado a celebrar con responsabilidad.