ATENCIÓN: Sucamec señala que solo hay 11 ferias autorizadas para la venta de pirotécnicos

A solo días de la Navidad y el Año Nuevo, el superintendente de la Sucamec, Rafael Ríos, recordó que la venta de pirotécnicos solo está permitida en ferias autorizadas por la entidad, las cuales pueden comercializar productos de riesgo bajo a moderado.

Precisó que los pirotécnicos que gran cantidad de polvorín, están prohibidos para la venta al público, y solo están autorizados para empresas con personal acreditado para la manipulación de estos explosivos, cuyo uso está destinado para espectáculos.

PERSONAJES ANIMADOS

"La relación de ferias autorizadas está en la página web de la Sucamec. Usted puede navegar, entrar al link donde dice Ferias Pirotécnicas Autorizadas 2025 y le va a dar el mapa interactivo, la dirección. Hemos autorizado once ferias: 4 en Lima y el resto en el interior del país", indicó.

Finalmente, el funcionario, en entrevista con RPP, exhortó a los padres a no dejar a sus menores hijos expuestos al uso de artefactos peligrosos, sobre todo los que tienen imágenes de personajes animados y llaman la atención, el estallido pueda causarles daño.