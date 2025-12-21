Encuesta Datum: baja la aprobación del presidente José Jerí y ahora se ubica en el 55%

El diario El Comercio publicó hoy la más reciente encuesta de la empresa Datum, la cual señala que la aprobación del presidente José Jerí se ubica en 55%, bajó tres puntos respecto al mes anterior, noviembre, cuando era de 58%.

Por otro lado, la desaprobación del mandatario, que tiene poco más de dos meses en el cargo, aumentó. En noviembre pasado, el 30% de los ciudadanos rechazaba su gestión; ahora, el 33% critica su labor al frente del Ejecutivo.

EN REGIONES

Por otro lado, el sondeo revela que, en las regiones del sur del país, el rechazo al mandatario Jerí Oré llega a 48%. Le siguen el norte, con 37%; el centro con 32%; oriente con 19% y, finalmente, ciudad de Lima y Callao, con 27%.

FICHA TÉCNICA

El sondeo se aplicó a hombres y mujeres de 18 a 70 años, a nivel nacional, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zona urbana y rural. La muestra fue de 1 201 entrevistas efectivas, con un margen de error +-/2.8.