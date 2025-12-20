Osiptel y PNP refuerzan acciones contra la venta ilegal de chips y celulares

Más de 2.5 millones de celulares irregulares fueron bloqueados en todo el país. La medida, impulsada por la PCM y ejecutada por Osiptel.

Más de 2.5 millones de teléfonos móviles que no cumplían con los requisitos de registro y presentaban antecedentes irregulares han sido inhabilitados progresivamente desde abril, como parte de una estrategia estatal orientada a reducir el uso de líneas telefónicas en actividades delictivas. Los equipos no figuraban en la denominada lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y estaban asociados de manera reiterada a prácticas como la alteración o clonación del IMEI.

La intervención fue ejecutada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), bajo el impulso de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y permitió incluso superar la meta anual prevista, luego de que se ordenara el bloqueo del último grupo de 100 mil dispositivos. La identificación de estos equipos se realizó a partir del cruce de información del Renteseg, que detecta patrones de uso fraudulento y vínculos con personas investigadas por la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público.

Bloqueos de celulares refuerzan la lucha contra delitos tecnológicos

Las acciones se intensificaron tras la declaratoria del estado de emergencia en diversas zonas del país. Solo desde el 28 de octubre, se procedió al bloqueo de más de 650 mil celulares adicionales, en el marco de una respuesta coordinada frente al avance de la criminalidad organizada, especialmente aquella vinculada a extorsión, fraude y suplantación de identidad mediante el uso de líneas telefónicas ilegales.

Este esfuerzo se complementa con operativos conjuntos en zonas comerciales de Lima, destinados a frenar la activación y venta irregular de chips móviles. En estas intervenciones participan Osiptel, la PNP, el Ministerio Público, el Reniec y autoridades locales. El Renteseg, creado en 2017 y liderado por el Ministerio del Interior, constituye una de las principales herramientas del Estado para combatir el robo y comercio ilegal de celulares, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la protección de la identidad digital de los usuarios.