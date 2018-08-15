Condenan a cadena perpetua a chofer y cobrador de cÃºster por asalto y muerte de pasajero en SMP

El crimen ocurriÃ³ en mayo de 2022. El cobrador golpeÃ³ y asfixiÃ³ a la vÃ­ctima para robarle sus pertenencias, mientras el conductor desviÃ³ la ruta y abandonÃ³ el cuerpo, informÃ³ el Ministerio PÃºblico.

El Poder Judicial dictó cadena perpetua contra el chofer y el cobrador de una cúster de transporte público que asaltaron y provocaron la muerte de un pasajero en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Se trata de José Ortega (30) y Geanpier Palacios (24), quienes fueron hallados culpables como coautores del delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Willy de la Cruz, de 25 años.

Según informó el Ministerio Público, el hecho ocurrió en mayo de 2022, cuando la víctima abordó una cúster de la línea conocida como ‘El Anconero’ con destino al hospital Rebagliati. Al llegar a las inmediaciones del puente Caquetá, el cobrador atacó al pasajero, lo golpeó y lo asfixió hasta dejarlo inconsciente para despojarlo de S/ 2 150 en efectivo, su celular y sus zapatillas.

De manera simultánea, el conductor cambió la ruta del vehículo y se dirigió hasta la urbanización Zarumilla, donde ambos sujetos abandonaron a la víctima. Vecinos de la zona alertaron a la Policía Nacional, lo que permitió que el joven fuera trasladado al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de asfixia mecánica.

PRUEBAS DELATORIAS

La Fiscalía destacó que gracias al testimonio de vecinos, las cámaras de seguridad y el rastreo GPS del vehículo se logró identificar la cúster y detener a los responsables en los distritos de Ancón y Ventanilla. Entre los medios probatorios presentados se incluyeron la necropsia, declaraciones de testigos y pericias forenses, elementos que sustentaron la severa condena impuesta por el Poder Judicial.