Nueva Vía Expresa Grau: ATU propone que corredores complementarios también circulen

Las obras de la renovada Vía Expresa Grau podrían concluir en el primer trimestre del próximo año, y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) evalúa la posibilidad de que además del Metropolitano, circulen por esta infraestructura unidades de los corredores complementarios.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que la decisión final depende de la ATU, mientras que el presidente del consejo directivo de este organismo, David Hernández, confirmó que ha propuesto esta ampliación para vehículos con puertas a la izquierda.

Beneficios en eficiencia y conexión

Hernández destacó en diálogo con Andina que el paso de los corredores por esta vía segregada permitirá que los viajes desde San Juan de Lurigancho sean más eficientes, ya que los buses llegarán más rápido a la avenida Brasil.

"Será en beneficio del usuario", afirmó. La obra, cuyo tramo desde la Plaza Grau hasta el jirón Junín ya cuenta con 2,8 kilómetros de pistas pavimentadas, contempla la construcción de estaciones como Abancay (90% de avance) y Andahuaylas (95%), además de una estación de transferencia en el jirón Junín con un viaducto peatonal para acceder a la Estación Grau del Metro.

Viajes e interconexiones

Cuando se concrete la interconexión, será posible viajar desde Carabayllo hasta Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho usando el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima de manera integrada. Según estimados de la Municipalidad de Lima, el traslado entre Carabayllo y la Estación Grau del Metro durará solo 30 minutos. La edificación de la estación de transferencia en el jirón Junín comenzará en febrero, completando el sistema de conexión multimodal.