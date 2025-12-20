Atentando en SJM: lanzan explosivo en campo deportivo y dejan al menos 4 heridos

Al menos cuatro personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto en el campo deportivo El Churre. El ataque ocurrió la noche del viernes 19 de diciembre en la cuadra 7 de la avenida Pedro Miotta, en San Juan de Miraflores.

El hecho ocurrió mientras decenas de personas participaban en un compartir por Navidad. El estallido generó pánico entre los asistentes, quienes inicialmente confundieron el ruido con pirotécnicos.

Investigación en curso y daños materiales

La explosión provocó agujeros visibles en la fachada del recinto, presumiblemente causados por esquirlas del artefacto. La Policía Nacional del Perú acordonó la zona y desplegó a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y peritos de criminalística para analizar los restos.

El Ministerio de Salud confirmó la llegada de los cuatro heridos al nosocomio y su estado de salud es reservado. Aunque aún no se ha identificado oficialmente el tipo de explosivo utilizado, las características del daño sugieren que podría tratarse de una granada, lo que será determinado tras los peritajes correspondientes.

Cabe resaltar, que las autoridades continúan con las investigaciones en el lugar para encontrar a los responsables y los motivos del atentado, que alarmó a los vecinos de la zona y movilizó a los servicios de emergencia.