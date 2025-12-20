Minsa declara alerta amarilla en todos los establecimientos de salud del país por Navidad y Año Nuevo

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta amarilla en todos los establecimientos de salud del país ante la proximidad de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 935-2025/MINSA, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

La norma está vigente desde las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2025 hasta las 00:00 horas del 5 de enero de 2026. La alerta se establece ante la alta probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, lo que obliga a los centros de salud a ejecutar acciones de preparación.

Movilización de recursos y coordinación

La alerta implica la movilización inmediata de recursos humanos y materiales en hospitales, postas y centros de salud a nivel nacional, priorizando la atención de emergencias traumáticas, intoxicaciones y patologías agudas esperadas durante las fiestas.

El Minsa precisó que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) será la encargada de coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de esta disposición, en articulación con las Direcciones Regionales de Salud y las Gerencias Regionales de Salud.

Respuesta ante demanda de emergencia

Cabe resaltar, que la norma establece protocolos unificados para garantizar una respuesta inmediata ante incrementos de demanda durante las celebraciones masivas, elevando el estado de preparación operativa en todos los niveles de atención médica del país.