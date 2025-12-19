MÁS SEGURIDAD PARA SAN ISIDRO: NUEVA CENTRAL EN CAMINO

San Isidro apuesta por más seguridad ciudadana. La alcaldesa Nancy Vizurraga Torrejón, realizó una visita de inspección al terreno en donde se construirá la nueva Central de Seguridad Ciudadana más moderna del país con un centro de monitoreo de primer nivel que multiplicará la capacidad de respuesta contra la delincuencia.

La nueva infraestructura, cuya inversión supera los 17 millones de soles, se ubicará en la cuadra 32 de la avenida Petit Thouars y tendrá un plazo de ejecución de 270 días calendario.

El proyecto contempla una edificación de cuatro pisos y dos niveles de sótano, donde se implementará un moderno centro de monitoreo, salas de vigilancia y gestión de crisis, ambientes de usos múltiples, tópico y oficinas administrativas.

“Desde el inicio de nuestra gestión hemos asumido el compromiso de invertir de manera responsable en seguridad, porque la tranquilidad y el bienestar de los vecinos son una prioridad”, señaló la primera autoridad de San Isidro.

Asimismo, la central contará con equipamiento tecnológico de última generación y personal altamente capacitado para su operación, lo que permitirá fortalecer la prevención del delito, consolidándonos como uno de los distritos más seguros del país.