Cómo evitar fraudes y robos durante las compras de fin de año

Con el aumento de dinero circulante por las gratificaciones, las celebraciones y el mayor movimiento de personas durante la temporada navideña y de Año Nuevo, también crecen los riesgos de robos, fraudes, hurtos y otras situaciones de inseguridad. Según el Barómetro de Seguridad de Verisure, 6 de cada 10 incidentes en hogares o negocios corresponden a intentos de robo.

Según el informe técnico del INEI sobre Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia de 2024, los delitos que con mayor frecuencia se registran en esta época del año son el robo de vehículos, los robos y asaltos. A esto se le suma las estafas bancarias y el robo de celulares, que ocurren con mayor frecuencia debido al intenso movimiento comercial, el uso constante de cajeros automáticos, las compras en línea y los incrementos de desplazamientos.

“Las personas suelen extremar sus precauciones en estas fechas, porque los delincuentes también se organizan y adaptan sus métodos, especialmente en zonas comerciales y puntos de alto tránsito. Por eso, es esencial reforzar e innovar en las medidas de seguridad -tanto físicas como digitales- y que los comercios adopten sistemas de vigilancia y protocolos de prevención que ayuden a reducir la exposición al riesgo. En estas fechas, la anticipación y la protección nunca son excesivas”, indicó Jonathan Piperis de Verisure Perú.

A continuación, Piperis ofrece 5 recomendaciones clave para proteger tus bienes e integridad, al comprar y movilizarte:

1. Compras en establecimientos físicos: Mantén tus pertenencias siempre a la vista. Evita guardar dinero o celular en tus bolsillos traseros y opta por bolsas o mochilas cerradas. Procura realizar pagos electrónicos y, tras cada transacción, desactiva tu tarjeta desde la app de tu banco. No cargues grandes cantidades de efectivo y conserva los comprobantes de compra, que pueden ser útiles ante una posible denuncia o reclamo.

2. Compras por Internet: Accede solo a sitios que empiecen con “https://” y tengan certificados de seguridad vigentes. Desconfía de ofertas demasiado atractivas, pues podrían tratarse de fraudes diseñados para robar datos o clonar tarjetas. Usa métodos de pago seguros como tarjetas virtuales o sistemas con doble verificación. No realices operaciones bancarias conectado a redes Wi-Fi públicas, ya que podrían vulnerar tu información.

3. Uso de transporte público y taxis: Elige servicios con buena reputación y revisa que los datos del vehículo coincidan exactamente con los registrados en la app (placa y foto del conductor). Si la aplicación ofrece un botón de seguridad, actívalo y comparte tu viaje con familiares o amigos. Mantén comunicación constante y, ante cualquier situación extraña, pide ayuda de inmediato. “La función “Acompáñame” de la app My Verisure permite establecer una hora estimada de llegada y, si no se confirma, la Central Receptora de Alarmas activa un protocolo de emergencia”, añadió Piperis.

4. Protección del celular: Los celulares son uno de los principales objetivos de los delincuentes, no solo por su valor físico, sino porque almacenan información sensible como accesos a cuentas bancarias, billeteras digitales, contactos y datos personales que pueden ser usados para estafas. Mantén activadas las funciones de seguridad como el bloqueo automático, el reconocimiento biométrico y el rastreo en caso de pérdida o robo. Evita utilizar el teléfono en zonas de alta afluencia o mientras caminas por la vía pública, y no guardes claves bancarias, contraseñas o fotos de documentos sensibles sin protección.

5. Uso de cajeros automáticos: Retira dinero únicamente en cajeros ubicados en zonas seguras y bien iluminadas, preferiblemente dentro de centros comerciales o bancos, ya que cuentan con mayor vigilancia y presencia de personal de seguridad. Realiza una revisión visual del cajero, antes de usarlo, y confirma que la ranura de la tarjeta, el teclado y la pantalla no presenten piezas sueltas, sobresalidas o elementos sospechosos que podrían ser dispositivos de clonación. Si notas algo inusual, no lo uses y repórtalo al banco. Como último paso, cubre el teclado al digitar tu clave y evita retirar grandes sumas en horarios nocturnos o lugares con poca afluencia.