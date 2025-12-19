IPYS alarmado por la creciente violencia que enfrentan los periodistas peruanos: sobre todo en regiones

En amplia entrevista con RPP, Adriana León, directora del Área de Libertades Informativas del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), dijo el 2025 ha sido nefasto para el periodismo peruano, tras el asesinato de tres hombres de prensa los últimos meses.

"Es realmente muy preocupante la situación que está pasando ahora en la prensa, sobre todo en la prensa regional. Estos tres casos de periodistas asesinados en el mismo modus operandi, sicarios en la calle, a plena luz del día, resulta bastante preocupante", manifestó.

CAMPAÑAS ELECTORALES

Dijo también que los crímenes están relacionados con la labor investigación que realizan los periodistas, que indagan el poder político y la corrupción. Advirtió que la situación podría agravarse el próximo año con la llegada de las campañas electorales.

"La campaña va a venir fuerte. Y es una campaña que no solamente es presidencial. Luego viene la regional y ahí los periodistas que van a estar mirando cómo es el financiamiento de las campañas, etc., van a estar realmente en constante peligro", expresó.