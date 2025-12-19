Detienen banda de raqueteros en SJM: entre los intervenidos figura un menor de 12 años

Agentes de la Policía Nacional desarticularon, en San Juan de Miraflores (SJM), una peligrosa banda de raqueteros dedicada al robo de camionetas de alta gama. Entre los cinco intervenidos figura un menor de edad.

El grupo criminal venía actuando desde hace meses con gran violencia en distintos sectores de Lima Sur. Trascendió que las camionetas de alta gama que más buscaban para robar eran las Toyota Fortuner y Hilux.

MENOR DE EDAD

Durante el operativo, realizado la tarde de ayer, llamó la atención de las autoridades que entre los detenidos figure un niño, según las víctimas, en los atracos el menor portaba arma y los amenazaba de muerte a cada rato.

"Lo más triste es que dentro de este grupo había un menor de 12 años, que estaba dedicado al delito contra el patrimonio, al robo agravado a mano armada", señaló el coronel José Valer, de la comisaría de SJM.