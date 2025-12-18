Ministro del Interior anuncia pronta captura de Ciro Castillo: “No tenemos privilegios con nadie”

Tras conocerse que el exgobernador del Callao, Ciro Castillo, se encuentra prófugo de la justicia, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, anunció que muy pronto darán con la ubicación de la exautoridad edil.

En declaraciones a los medios de comunicación durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Cañete, el ministro del Interior aseguró los agentes se encuentran tras los pasos de Castillo Rojo. Además, enfatizó que desde el Ejecutivo no tienen ningún tipo de amistad con las personas que buscan evadir la justicia.

“Nosotros siempre diremos desde el sector, desde el Gobierno que aquí no tenemos privilegios para nadie, aquí se tiene que cumplir la ley, está hecho para todos", enfatizó Vicente Tiburcio dejando en claro que pronto habrá novedades de Ciro Castillo y Ulises Villegas.

CONFÍA EN EL TRABAJO DE LA PNP

El ministro del Interior confía en el trabajo de que viene realizando la PNP, en beneficio de la ciudadanía, por lo que, se anhela mejorar la situación en el territorio nacional. "Esperemos pronto, darles el resultado que todos estamos solicitando".