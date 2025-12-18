Mininter confirma prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao: Es un soporte para la PNP

El ministro Vicente Tiburcio informó que se ampliará el estado de emergencia en Lima y Callao, ya que la medida es soporte para la Policía Nacional. Dijo también que los homicidios bajaron de noviembre a diciembre en ambas jurisdicciones, con tasas de 33 y 10 criminales.

"El mismo señor presidente lo dijo: hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso, porque es la herramienta que está utilizando la policía para poder intervenir. Muchas veces vemos la presencia policial, pero sí estamos atacando en todos los conos", aseveró.

CUMPLIR LA LEY

Por otro lado, el titular del Interior estuvo de forma categórica, en entrevista con RPP, que no hay ningún tipo de protección por parte del Gobierno al suspendido gobernador regional del Callao Ciro Castillo Rojo, así como al prófugo alcalde de Comas Ulises Villegas.

"Aquí no tenemos privilegio ante nadie. Aquí se tiene que cumplir la ley, está hecha para todos. Se ha dispuesto, a través del comandante general, para que ubique a estas personas, no solamente están ellos, hay otras personas más. Esperemos pronto darles el resultado que todos están solicitando", agregó.