Capturan a conocido rapero en El Agustino: integraría banda dedicada al tráfico de armas y drogas

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la policía detuvo a un rapero que integraría una banda criminal dedicada a la microcomercialización de droga y al tráfico de armas. Fue identificado como Ray G. (27).

El sujeto fue intervenido junto con dos presuntos cómplices, en un amplio operativo policial realizado en la primera cuadra de la avenida Esperanza Osores, en el distrito de El Agustino, informa RPP.

ANTECEDENTES

Ellos responden a los nombres de Miguel A. (25), alias ‘Terri’, y Jesús P. (26), alias ‘Crudo’. Según indicaron las autoridades, los tres intervenidos, integrarían la organización criminal ‘Los Solis de El Agustino’.

Durante la intervención policial, se incautó dos kilos de marihuana, que estaban camuflados en una caja de galletas; así como seis municiones. Trascendió que el rapero tiene antecedentes por otros delitos.