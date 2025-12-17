61% de peruanos decide sus compras navideñas a través de las redes sociales

Un reciente estudio del Ministerio de la Producción (Produce) puso en evidencia la relevancia de las redes sociales en el marco de la campaña navideña. Según las estimaciones de Produce, el 61% de peruanos define qué comprar luego de ver contenido en plataformas digitales.

El informe de Produce señaló que esta tendencia influye tanto en el comercio electrónico como en las ventas presenciales, debido a que los consumidores llegan a las tiendas con una intención de compra ya definida tras consultar previamente en las redes sociales.

Cabe precisar que entre los rubros con mayor movimiento en la presente campaña navideña destacan los electrodomésticos, artículos para el hogar, ropa, calzado, muebles y videojuegos, entre otros.

MAYOR GASTO

Asimismo, De acuerdo con el Observatorio PRODUCEmpresarial, el gasto promedio por persona para estas fechas oscila entre los 300 y 400 soles, lo cual representa un incremento del 15% en comparación con la campaña del año pasado.