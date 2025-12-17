Advierten irregularidades en etiquetado de panetones de diferentes marcas

A pocos días de la Navidad, el Indecopi realizó un operativo en establecimientos del Centro de Lima que expenden panetones, identificando que 20 marcas distintas presentan irregularidades en el etiquetado.

Durante las visitas de la Dirección de Fiscalización se detectó que los incumplimientos más frecuentes fueron la declaración incorrecta de la fecha de vencimiento y la ausencia de información sobre el país de origen, número de lote y datos del fabricante o importador.

Omisión de advertencias y recomendaciones

Asimismo, se verificó en aquellos panetones que contaban con tabla nutricional la correcta consignación de las advertencias publicitarias (octógonos). Entre los hallazgos, se detectó un producto que omitía el octógono “Alto en azúcar” pese a corresponderle. También se identificaron algunos productos que se comercializaban sin el obligatorio Registro Sanitario de Alimentos (RSA), emitido por la Digesa.

Como medida preventiva, el Indecopi entregó cartas de monitoreo a los responsables de los establecimientos, recordando sus obligaciones en materia de etiquetado, advertencias publicitarias y prohibición de mensajes engañosos.

¿Cómo identificar un panetón seguro y con correcto etiquetado?

El organismo recomienda a los consumidores verificar que el producto cuente con RSA, declare claramente la fecha de vencimiento, el contenido neto, los datos del fabricante y los octógonos correspondientes, moderando el consumo en caso de presentar advertencias por alto contenido de azúcar, grasas saturadas o sodio.