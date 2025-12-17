PNP anuncia incorporación de más de 600 agentes para reforzar seguridad en Lima

Más de 600 agentes de la Policía Nacional del Perú será incorporados en las zonas de mayor concurrencia por campaña navideña para reforzar la seguridad en la capital, así lo anunció el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Felipe Monroy.

El alto mando aseguró en entrevista con RPP Noticias, que estos efectivos, que acaban de culminar su curso en la Escuela de Posgrado, serán desplegados en algunas zonas como Mesa Redonda y Gamarra.

"Van a entrar a reforzar los servicios policiales, sobre todo en estos lugares que han batido récord histórico de asistencia, como es Mercado Central, Mesa Redonda, Triángulo Grau y Gamarra", agregó Monroy.

Coordinación con dirigentes y atención a población

El jefe policial indicó que ha conversado con los dirigentes de estos emporios comerciales, quienes confirmaron que las expectativas de afluencia pública han sido rebasadas por lo que la institución ha adoptado medidas.

Según Monroy, se busca garantizar la tranquilidad y seguridad, manteniendo alertas a las unidades de rescate y primera respuesta para brindar atención adecuada a la población durante la temporada de compras navideñas.