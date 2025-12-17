¡Atención motociclistas! Desde HOY es obligatorio que motos nuevas lleven placas con chip

¡Preste atención! Desde hoy, miércoles 17 de diciembre, es obligatorio que todas las motocicletas y mototaxis nuevos lleven placas de identificación con chip, fondo blanco y caracteres de mayor tamaño.

La disposición, emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), forma parte de una estrategia del Gobierno para mejorar la identificación de vehículos menores y enfrentar la inseguridad ciudadana.

Chip de seguimiento y medidas complementarias

La medida se aplica, en esta etapa inicial, únicamente a unidades nuevas, pero se anunciará un cronograma para la adecuación progresiva de las ya registradas. Las nuevas placas incluyen un microchip que permitirá mejorar el seguimiento y control de los vehículos en caso de ser utilizados en actos delictivos.

El paquete de medidas incluye también el uso obligatorio de chalecos con número de placa y cascos con visores transparentes para los conductores de estos vehículos, especialmente aquellos usados en servicios informales o de reparto.

Delitos en moto y adecuación de normativa

Según las autoridades, las motos son frecuentemente usadas para cometer robos debido a su maniobrabilidad y velocidad, por lo que el objetivo es hacer más visible su identificación en cámaras de seguridad y facilitar la intervención policial.

En los próximos meses, las autoridades establecerán un cronograma para que todas las motocicletas y mototaxis ya registrados en el país se adecúen a la nueva normativa. Hasta entonces, los vehículos que ya circulan no están obligados a cambiar sus placas, pero deberán cumplir con las disposiciones sobre vestimenta y cascos.