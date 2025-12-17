Abogado de Ciro Castillo niega fuga y asegura que su defendido se encuentra en el Perú

Humberto Abanto explicó que el día del allanamiento Castillo no se encontraba en su domicilio debido a que habría estado internado en una clínica por problemas de salud.

Ciro Castillo continúa no habido tras el allanamiento de su vivienda y más de 20 inmuebles en el marco de la investigación del Ministerio Público por la presunta organización criminal ‘Los socios del Callao’. El suspendido gobernador regional del Callao tiene una orden de detención preliminar por 15 días, al ser señalado como presunto líder de dicha red, pero permanece desaparecido desde hace cuatro días, según informó la Policía Nacional del Perú.

El director de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), general PNP Luis Alberto Lira Limo, indicó que Castillo Rojo fue visto por última vez en una actividad pública antes de perderse su rastro. En tanto, su abogado defensor, Humberto Abanto, aseguró que su patrocinado no ha salido del país, aunque evitó precisar su ubicación actual. Según explicó, el día del allanamiento Castillo no se encontraba en su domicilio debido a que habría estado internado en una clínica por problemas de salud relacionados con una artrosis deformante.

Abanto también cuestionó el accionar de la Policía y la Fiscalía, denunciando que un general de la PNP habría insinuado una presunta filtración previa al operativo de allanamiento. Además, sostuvo que la Fiscalía no presentó “datos objetivos” que respalden la acusación contra su defendido y afirmó que la investigación se llevó de manera reservada durante ocho meses, lo que, a su criterio, vulnera el derecho a la defensa.

DENUNCIA ANTE LA JNJ

Finalmente, el abogado anunció que presentará una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra el fiscal y el juez a cargo del caso, al considerar que existe un trato desigual entre la Fiscalía y la defensa. Asimismo, informó que aún no se ha programado la audiencia de apelación para revertir la detención preliminar y advirtió una supuesta falta de garantías procesales para que Ciro Castillo Rojo pueda ponerse a derecho.