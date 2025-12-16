Panamericana TV anuncia miniserie operación rescate Chavín de Huántar: Una historia que no debemos olvidar

Tras el éxito de la película Chavín de Huántar en la sala de los cines peruanos, Panamericana Televisión anunció que presentará muy pronto la miniserie operación rescate: Chavín de Huántar, donde se contará pasajes inéditos de la hazaña histórica que se vivió en el país hace más de 30 años atrás en la casa del embajador de Japón.

UN PEQUEÑO AVANCE

Al ser un hecho que marcó la vida de muchas generaciones, esta producción nacional busca contar desde la voz de los protagonistas, los difíciles meses que tuvieron que atravesar los rehenes capturados por el MRTA.

En el pequeño avance compartido en las plataformas digitales de Panamericana Televisión y en señal abierta, se puede ir deduciendo algunos fragmentos de la miniserie que tiene el propósito de enganchar a los televidentes desde el primer capítulo, bajo el lema: Una historia que no debemos olvidar.

Aunque no se ha anunciado la fecha de estreno, operación rescate: Chavín de Huántar, es una de las apuestas de Panamericana Televisión para el 2026, el cual promete ser uno de los más vistos por la audiencia peruana.