Víctor Revoredo lanza ADVERTENCIA a los criminales: “Si desenfundan su arma, vamos a responder”

Con el propósito de reducir el índice de inseguridad ciudadana, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, lanzó una advertencia contra los criminales que vienen causando zozobra en el país.

Durante una entrevista en Exitosa, el coronel Revoredo aseguró que no le temblará la mano a la PNP en caso un delincuente utilice un armamento, para ejecutar cualquier tipo de defensa en beneficio de la ciudadanía.

“Nosotros respetamos sus derechos humanos, pero si se atreven estos extranjeros aparecer como el "Maldito Cris", van a tener la misma suerte, y estos irrecuperables peruanos también, basta ya. Me desenfundan un arma, cueste lo que cueste, por lo intereses de los peruanos, vamos a responder", comentó.

ZONAS CON ALTOS ÍNDICES CRIMINALES

De acuerdo al coronel Víctor Revoredo, San Juan de Lurigancho (SJL) y el Callao, son las zonas con mayores índices criminales, debido a que, en el distrito de Lima y la provincia constitucional, hay centros penitenciarios, que facilitan los accionares delictivos.