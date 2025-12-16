Transportistas podrían suspender paro: señalan que hay uno que otro avance en la lucha contra las extorsiones

Esta tarde, desde las 04:00 p.m., dirigentes de los transportistas urbanos se reunirán con el premier Ernesto Álvarez para conocer los avances de las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo, para enfrentar a las organizaciones criminales extorsivas que tienen, desde hace meses, en constante zozobra a este sector.

"Nos hemos reunido la semana pasada con el premier, hemos visto uno que otro avance en la unidad operativa del coronel Revoredo y hoy tenemos una nueva reunión. Creo que ha bajado un poco el decibel para hacer un paro este fin de año. Vamos a esperar la reunión para tomar una decisión", indicó Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de Transporte (CIT).

LLAMADAS EXTORSIVAS

"¿Qué garantía tenemos que no vuelvan a asesinar a un transportista más? Estamos en ese tema, en la reunión de hoy esperemos conocer los avances. Nos hemos reunido con las operadoras telefónicas para que corten las líneas de los celulares (con que se hacen las llamadas extorsivas), que se detenga la venta indiscriminada de chips, etc.", agregó.

Dijo también, en entrevista con Perú 21, que otro aspecto fundamental que se analizará en la reunión con el Álvarez Miranda, jefe del Gabinete Ministerial, es la revisión o derogación inmediata de las leyes 31990, 32108 y 32181, las llamadas 'pro crimen'.