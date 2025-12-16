De los escenarios a la tragedia: asesinan a cantante que alcanzó fama al imitar a "Lennox"

La violencia vuelve a golpear Lima Norte. Un cantante urbano, conocido por participar en el programa Yo Soy, fue asesinado de varios disparos cuando llegaba a su casa en el distrito de Puente Piedra, generando conmoción entre los vecinos y reforzando la preocupación por la inseguridad en la zona.

Dominic Sánchez Lozano, cantante urbano de 38 años, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en la calle Francisco Bolognesi, en el asentamiento humano La Ensenada, distrito de Puente Piedra. El ataque se produjo cuando la víctima se desplazaba en su motocicleta y fue interceptada por un sujeto armado, quien le disparó en reiteradas ocasiones antes de huir del lugar.

Testigos señalaron que, tras recibir los impactos de bala, Sánchez Lozano intentó pedir auxilio, pero terminó desplomándose en la entrada de una vivienda cercana. Vecinos acudieron de inmediato para ayudarlo; sin embargo, solo se pudo confirmar su fallecimiento. Agentes de la Policía Nacional del Perú demostraron la zona para facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Las primeras investigaciones indican que el atacante disparó más de tres veces y luego abordó un vehículo que lo esperaba a corta distancia. Hasta el momento, el móvil del crimen no ha sido esclarecido, aunque la Policía no descarta la hipótesis de un ajuste de cuentas, debido a que la víctima contaba con antecedentes policiales, una línea que forma parte de las indagaciones.

Las autoridades continúan con la recopilación de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Sánchez Lozano era conocido en el ambiente musical urbano y había alcanzado mayor visibilidad tras participar en hasta seis oportunidades en el programa de imitación ‘Yo Soy’, donde destacó por su perseverancia y carisma interpretando a Lennox, del dúo Zion & Lennox. Antes de su paso por la televisión, ya contaba con una base de seguidores en redes sociales, donde difundía sus imitaciones y presentaciones.